A- A+

Porto Digital Senac Pernambuco inaugura nova unidade no Porto Digital para impulsionar o setor de TI Na Rua do Apolo, nova instalação atuará junto ao hub tecnológico para o desenvolvimento de programas e de iniciativas conjuntas de soluções educacionais na área de TI

Nesta quinta-feira (04), o Senac Pernambuco inaugura sua nova unidade, localizada no Porto Digital, em sintonia com o crescimento dos setores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A cerimônia de inauguração está marcada para as 18h e tem como objetivo atender à demanda por qualificação profissional e tecnológica na Região Metropolitana do Recife, especialmente no segmento de Tecnologia da Informação (TI).

A nova estrutura, situada na Rua do Apolo, 235, no Bairro do Recife, representa um passo importante para suprir as necessidades dos setores afetados pela automação e transformação digital no atual contexto do mercado de trabalho. Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, destaca a inauguração da nova unidade como um marco para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico da sociedade.

Peixoto ressalta a importância de fornecer formação profissional para impulsionar mercados emergentes, como o de TI, e capacitar profissionais para preencher vagas ociosas, fortalecendo assim a competitividade da indústria de software e gerando renda para a população local. Ele também destaca a parceria entre o Senac e o Porto Digital, que já capacitou quase mil pessoas gratuitamente na área de tecnologia desde 2020.

A nova unidade do Senac no Porto Digital oferece ambientes de aprendizagem, inovação e tecnologia para o desenvolvimento de projetos inovadores, visando atender às demandas do mercado e contribuir para a criação de novos negócios com instituições parceiras que possam ser incubadoras de projetos.

O Senac oferecerá formação inicial na área de TI, cursos de aperfeiçoamento e qualificação para profissionais de empresas no Porto Digital, capacitação para aqueles que desejam fazer transição de carreira, desenvolvimento de projetos e pesquisas em TI, além de focar em inovação, expansão de negócios, soluções e empreendedorismo em TI. Os interessados podem se inscrever nos cursos por meio do site www.pe.senac.br.

Com uma estrutura voltada para um aprendizado inovador, criativo e dinâmico, a nova unidade do Senac conta com salas e laboratórios amplos, equipados com tecnologia moderna e ágil para permitir que os estudantes desenvolvam seus projetos da melhor maneira possível. Os ambientes dispõem de computadores de última geração, como miniPCs com 32GB de RAM e sistema operacional Windows 11 Pro de 64 bits, ideais para a realização de programações relacionadas à área de tecnologia.

A nova unidade aproveita a expertise do Senac na área de tecnologia, que ao longo dos anos se destacou com seu amplo portfólio de cursos. Com mais de 50 opções voltadas para diferentes níveis de conhecimento, o Senac oferece uma formação completa, desde qualificação profissional até pós-graduação.

A parceria entre o Senac e o Porto Digital em Pernambuco abriu caminhos para a assinatura, em agosto de 2022, de protocolo de intenções entre as duas instituições a nível Brasil.

O documento estabeleceu uma relação de colaboração voltada para o desenvolvimento de programas e de iniciativas conjuntas, de caráter nacional, no campo da formação para o segmento de TI, a fim de promover inovação, inclusão digital e competitividade das atividades econômicas no Brasil. Por este acordo, estão em andamento duas turmas gratuitas e exclusiva para mulheres, com o objetivo de contribuir com a inserção feminina no mercado de tecnologia.

Prints – Durante a inauguração da nova unidade do Senac, serão apresentados três projetos do PRINTS, o Programa de Inovação e Tecnologia do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Prints-Pesq, que visa estruturar e impulsionar a área de pesquisa do Senac-PE, o Prints-Inc, que tem como objetivo elaborar o modelo de incubadora e aceleradora, e o Prints-TD, voltado ao planejamento e apoio à implantação da transformação digital para a instituição.

Veja também

Usinas termelétricas Ministro defende rever contratação de termelétricas prevista na lei da privatização da Eletrobras