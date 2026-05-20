Senac Pernambuco oferece 40 vagas gratuitas em curso sobre LGPD aplicada ao turismo

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O Senac Pernambuco abriu 40 vagas gratuitas para curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) aplicada ao turismo.



O curso será ofertado na modalidade presencial, na sede do Senac, em Santo Amaro, no Recife, de 25 a 29 de maio, das 8h às 12h, e terá carga horária de 20 horas. Qualquer pessoa pode participar.



Os participantes terão acesso aos principais conceitos da LGPD, incluindo direitos do titular, tipos de dados considerados pela legislação, importância da segurança da informação, benefícios da adequação à lei e aplicação prática no ambiente profissional.



A formação integra o programa Receba Bem, em parceria com a Escola de Turismo do Recife, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer da capital pernambucana.

"A LGPD é essencial para o turismo, pois as empresas precisam coletar, armazenar e compartilhar dados pessoais sensíveis. E tudo isso precisa ser feito de forma ética, garantindo um atendimento de excelência e qualidade dos serviços. Conhecer a lei fortalece a segurança e a privacidade do turista, protege as empresas contra sanções e amplia a confiança do cliente", ressaltou a coordenadora pedagógica do Senac-PE, Ana Carolina Lima.



Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo site do Senac Pernambuco.

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