Senado americano vota em gesto simbólico para bloquear tarifas de Trump contra o Canadá

Alguns republicanos do Senado dos Estados Unidos se uniram aos democratas na quarta-feira (2) para votar uma lei que pretende bloquear as tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump ao Canadá, mas que tem chances mínimas chances de prosperar.

Trump ordenou novas tarifas de 10% sobre as importações de todo o mundo e tarifas mais expressivas a parceiros comerciais importantes na terça-feira. O Canadá não recebeu tarifas adicionais, mas as que já haviam sido impostas sobre seu aço continuam em vigor e ainda é necessário observar o efeito das taxas aplicadas ao setor automotivo.

O texto, apoiado por quatro republicanos e todos os democratas do Senado, praticamente não tem chances virar lei. Porém, representa uma rara, embora simbólica, derrota para Trump no Capitólio. Os republicanos controlam as duas Casas do Congresso e o presidente enfrentou pouca resistência em seus primeiros meses no cargo.

O Senado votou 51-48 para revogar a emergência nacional na fronteira norte que Trump declarou no início do ano, utilizada para justificar os impostos de 25% sobre as importações canadenses.

Mas a divergência é, sobretudo, simbólica, porque o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, aliado próximo de Trump, deve bloquear qualquer votação sobre o tema.

"A Câmara dos Representantes jamais aprovará isso e, como seu presidente, nunca a assinarei", publicou Trump na sua rede Truth Social.

Os republicanos têm maioria de 53 a 47 no Senado.

