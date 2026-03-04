Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Senado aprova acordo comercial entre Mercosul e UE

Com isso, resta apenas a aprovação do Parlamento paraguaio para que o acordo seja ratificado por todos os países fundadores do bloco sul-americano

Reportar Erro
O Senado aprovou o texto nesta quarta por "unanimidade", anunciou o presidente da Casa, Davi AlcolumbreO Senado aprovou o texto nesta quarta por "unanimidade", anunciou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira (4) o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que criará o maior mercado comum do mundo, depois que o texto recebeu o sinal verde da Câmara dos Deputados na semana passada.

Com isso, resta apenas a aprovação do Parlamento paraguaio para que o acordo seja ratificado por todos os países fundadores do bloco sul-americano (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

Na última sexta-feira (27), a União Europeia anunciou que aplicará provisoriamente o tratado, enquanto espera uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre sua legalidade.

Leia também

• Ibovespa reage e sobe 1,24%, de volta aos 185 mil pontos

• Governo publica decreto que regulamenta investigação e aplicação de salvaguardas em acordos

• Câmara vai votar PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal

Negociado por 25 anos e firmado em janeiro, o acordo está prestes a criar um mercado comum com cerca de 700 milhões de habitantes. Contudo, gera resistência entre agricultores e pecuaristas europeus, especialmente na França.

O Brasil é o maior produtor mundial de café, carne e soja, entre outros produtos alimentícios, e foi um dos principais promotores do acordo. O Senado aprovou o texto nesta quarta por "unanimidade", anunciou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

Os congressos de Argentina e Uruguai já ratificaram o acordo com amplas maiorias, e sua aprovação é iminente no legislativo paraguaio. O tratado entrará em vigor dois meses depois que a União Europeia notificar formalmente os países do Mercosul de sua decisão de aplicá-lo provisoriamente.

O acordo eliminará gradualmente as tarifas sobre mais de 90% do comércio entre os 27 Estados-membros da União Europeia e os fundadores do Mercosul. Os dois blocos reúnem 30% do Produto Interno Bruto mundial.

O pacto é defendido na América do Sul e na Europa como uma ferramenta para contrapor a agressiva política tarifária do presidente americano Donald Trump.

"O mundo atual é mais fragmentado, mais cético e mais protecionista. Isso torna o acordo com nossos parceiros europeus ainda mais atual, e ainda mais necessário", afirmou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), relatora do projeto, durante os debates.

Do lado europeu, Espanha e Alemanha são favoráveis ao pacto, que beneficiará as exportações de máquinas e bebidas alcoólicas para o Mercosul.

Mas os agricultores afirmam que se veem ameaçados pela chegada de produtos mais baratos devido às regulações mais flexíveis de produção nos países do Cone Sul.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter