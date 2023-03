Senado aprova convites a presidente do Banco Central e diretoria da Americanas

A- A+

O Senado aprovou nesta terça-feira convite ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para falar sobre a taxa de juros, fixada em 13,75% ao ano. A análise de requerimento foi feita pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que também aprovou convite à diretoria das Lojas Americanas para tratar do rombo de R$ 20 bilhões da empresa.

Criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Campos Neto será chamado para comparecer ao colegiado no dia 4 de abril. Na sessão desta terça-feira (14), não houve resistência para que os requerimentos fossem analisados.

Desde que assumiu o mandato, Lula tornou pública, em diversas ocasiões, a discordância sobre a condução da política monetária. A expectativa é que governistas usem a ocasião para pressionar pela redução da taxa de juros.

Esta é a primeira semana de funcionamento das comissões permanentes na nova Legislatura. Nos colegiados, os parlamentares devem tratar de assuntos que repercutiram nos últimos meses.

Na justificativa do requerimento de convite a Campos Neto, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da CAE, falou sobre os efeitos negativos da alta taxa de juros para falar sobre o rombo de pelo menos R$ 20 bilhões nas contas da empresa.

"O atual patamar da taxa básica de juros tem gerado muito debate na área econômica sobre a obrigação do Banco Central em reduzir esse índice. Por isso, apresentamos o presente requerimento com o objetivo de convidar o senhor presidente do Banco Central do Brasil", escreve o parlamentar, que foi escolhido na semana passada presidente da comissão.

Já no caso das Americanas, serão chamados, com a aprovação do requerimento do senador Otto Alencar (PSD-BA), o ex-diretor das Americanas Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; que comandou a empresa por 20 anos; o ex-CEO da companhia, Sergio Rial; os ex-diretores Anna Christina Ramos Saicali, José Timotheo de Barros e Marcio Cruz Merelles, além do presidente da Febraban, Isaac Sidney Menezes Ferreira.

Outros ministros

Nesta terça-feira, outra comissão, a de Desenvolvimento Regional (CDR), também aprovou os convites aos ministros dos Transportes, Renan Filho; de Portos e Aeroportos, Márcio França; do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; das Cidades, Jader Filho; e do Turismo, Daniela Carneiro.

De autoria do novo presidente da comissão, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), os requerimentos foram apresentados para que os integrantes do primeiro escalão tratem das ações que serão implementadas por suas pastas.

Veja também

reforma tributária Reforma tributária elevará arrecadação de municípios, diz Alckmin