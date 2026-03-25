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Economia Senado aprova criação de 474 cargos na Justiça Eleitoral com impacto de R$ 109,4 milhões ao ano Relator diz que aumento de demandas justifica reforço no TSE e nos TREs; proposta segue para sanção

O Senado aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei que cria 474 cargos efetivos na Justiça Eleitoral, além de cargos em comissão e funções comissionadas. A votação ocorreu de forma simbólica e a proposta segue agora para sanção presidencial.

O texto prevê a criação de 232 cargos de analista judiciário e 242 de técnico judiciário, todos por concurso público, além de 75 cargos em comissão e 245 funções comissionadas, distribuídos entre o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

O impacto orçamentário anualizado foi estimado em R$ 109,4 milhões. Segundo o TSE, os recursos devem suprir a necessidade de pessoal diante do crescimento do eleitorado, do aumento de candidaturas e da ampliação de processos judiciais e administrativos.

Relator da proposta no Senado, o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) afirmou, em parecer, que o projeto está alinhado às “necessidades estruturais da Justiça Eleitoral”, diante da sobrecarga crescente do sistema.

— O crescimento contínuo do eleitorado, a ampliação do número de candidaturas e o aumento expressivo de processos têm imposto demandas crescentes à força de trabalho — escreveu o relator.

No parecer, o senador também destacou que a Justiça Eleitoral passou a lidar com funções mais complexas, como o combate à desinformação e o monitoramento de condutas digitais, o que exige um quadro técnico mais robusto.

— A ampliação do quadro de pessoal se mostra proporcional às demandas e contribui para a qualidade dos serviços prestados à sociedade — afirmou.

Zequinha também ressaltou que a proposta respeita as regras fiscais e condiciona os efeitos financeiros aos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), o que, segundo ele, “afasta riscos de expansão descontrolada de despesas”.

Ao enviar o projeto ao Congresso, o TSE afirmou que os novos cargos devem reforçar áreas estratégicas, como a segurança das urnas eletrônicas, o combate a fake news e o cumprimento de diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Como já foi votado na Câmara, o texto segue para sanção.

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