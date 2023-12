A- A+

Banco Central Senado aprova dois indicados de Lula para a diretoria do Banco Central Também foram aprovados nomes ao Cade e a CVM

O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira a indicação dos economistas Rodrigo Alves Teixeira e Paulo Picchetti para os cargos de diretores do Banco Central. O primeiro será diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. O segundo, de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Ambos defendem a autonomia do Banco Central.

— O Banco Central independente não é um Banco Central que não dialoga ou que não presta contas. Pelo contrário: é um Banco Central que tem liberdade para tomar decisões puramente técnicas, independentes de questões políticas externas, mas de forma a honrar a concessão de autonomia, entregando os melhores resultados possíveis para o país — disse Paulo Pichetti em sessão na Comissão de Assuntos Econômicos no mês passado.

Picchetti é formado em Economia pela PUC-SP, com mestrado na USP e doutorado na University of Illinois, nos Estados Unidos. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Teixeira também tem graduação, mestrado e doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). É professor na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). O economista também é analista do Banco Central desde 2002.

O Senado também aprovou a indicação de Daniel Walter Maeda Bernard e Marina Palma Copola de Carvalho para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Também foram aprovados como membros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o procurador José Levi Mello do Amaral Júnior e a economista Camila Cabral Pires Alves.

Veja também

Loteria Confira as dezenas sorteadas na Mega-Sena desta terça-feira (12)