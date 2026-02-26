A- A+

ACORDO Senado argentino aprova acordo Mercosul-UE, mas Uruguai frusta ambição de ser primeiro no bloco A sessão chegou a ser antecipada em um dia visando de ser o primeiro integrante do bloco sul-americano a aprovar a medida

O Senado da Argentina aprovou nesta quinta-feira, 26, com 69 votos favoráveis e três contrários o acordo entre Mercosul-União Europeia, que já havia passado pela Câmara dos Deputados do país. A sessão chegou a ser antecipada em um dia visando uma intenção que ficou clara em falas do governo de ser o primeiro integrante do bloco sul-americano a aprovar a medida.

No entanto, a ambição foi frustrada pelo anúncio uruguaio, país que também ratificou o acordo nesta quinta-feira.

"Com esta ratificação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, terá as condições necessárias para avançar com o seu pedido provisório. Isto permitirá que as nossas exportações comecem a beneficiar das preferências tarifárias negociadas. Escolhemos a abertura, a concorrência e a integração no mundo; isto significa mais investimento, mais crescimento e mais empregos", escreveu em sua conta na rede social X o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno.



Veja também