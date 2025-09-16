Ter, 16 de Setembro

Senado avança com projeto que cria espaço fiscal para combater impactos do tarifaço

Medida que ajuda exportadores precisa ser analisada pelo plenário da Casa antes de seguir para a Câmara

Reunião da CAE do SenadoReunião da CAE do Senado - Foto: Geraldo Magalea/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira, um projeto que abre espaço fiscal para medidas contra os impactos do tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump sobre os produtos brasileiros.

O texto permite o realocamento de despesas e renúncias fiscais capazes de reduzir os prejuízos amargados por produtores e exportadores brasileiros em função das tarifas de 50% definidas pelos Estados Unidos.

 

Esses gastos não seriam considerados para o limite de despesas do arcabouço fiscal e para as metas de resultado primário. O crédito destinado aos exportadores também poderá ter um acréscimo de R$ 1 bilhão através do aumento da participação no Fundo Garantidor de Operações (FGO). Já a participação no Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) pode crescer em até R$ 2 bilhões.

O projeto também reorganiza o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), permitindo que exportadores recebam uma espécie de cashback em cima de tributos pagos. O percentual de devolução chegaria a 3%.

Não há previsão para que o projeto seja analisado pelo plenário do Senado e vá para a Câmara. O projeto é de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado.

