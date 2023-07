A- A+

BRASIL Senado começa sabatina de Galípolo, ex-auxiliar de Haddad, para o Banco Central O servidor de carreira do Banco Central, Ailton Aquino dos Santos, também está na sessão com os senadores para assumir a diretoria no BC

Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) começaram na manhã desta terça-feira (4) a sabatina de Gabriel Galípolo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. A expectativa é de aprovação na Comissão e posteriormente no plenário da Casa.

O servidor de carreira do Banco Central, Ailton Aquino dos Santos, também está na sessão com os senadores para assumir a diretoria de Fiscalização no BC.

Galípolo foi indicado para substituir o ex-diretor Bruno Serra Fernandes. Já Ailton Aquino vai substituir Paulo Sérgio Neves de Souza.

— Eu gosto muito do diálogo, eu sou alguém que aprende e gosta dessa alternância de lógicas com quem não pensa igual — diz Galípolo, na sua fala inicial.

Perfil

Além da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, Galípolo tem passagem na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), no Centro Brasileiro de Relações Internacionais e no Banco Fator. Ele também já foi titular das secretarias de Economia e de Transportes no governo estadual de São Paulo. É graduado em economia e tem mestrado em economia política.

Já Ailton Aquino Santos é servidor de carreira do Banco Central desde 1998, passou por diversos departamentos na carreira. O principal cargo foi o de auditor-chefe da instituição.

