Qua, 04 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
UE-MERCOSUL

Senado cria grupo de trabalho para acompanhar acordo Mercosul-UE

Ideia inicial é pular a votação nas comissões da Câmara e levar o acordo diretamente ao plenário

Reportar Erro
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho TradO presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad - Foto: Geraldo Magella/Agência Senado

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), disse nesta quarta-feira, 4, que o Congresso costura um acordo para acelerar a votação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Segundo ele, a ideia inicial é pular a votação nas comissões da Câmara e levar o acordo diretamente ao plenário. Já no Senado, haveria tramitação normal: tanto na CRE como em plenário.

"Esse acordo não pode ser emendado por nenhum parlamentar. Ou se vota 'sim' ou 'não', o que facilita o encaminhamento da votação", disse o senador a jornalistas.

A CRE criará um grupo de trabalho para supervisionar o andamento do acordo.

Leia também

• Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional

• Motta: Devemos apreciar Acordo Mercosul-UE no plenário na semana seguinte ao carnaval

• Em mensagem presidencial, governo diz crer que Congresso não demorará em chancelar Mercosul-UE

De acordo com Trad, a previsão é que a votação seja concluída no Senado na primeira quinzena de março.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter