A- A+

Estados Unidos Senado dos EUA aprova US$ 70 bilhões para a ofensiva migratória de Trump Medida agora segue para a Câmara dos Representantes, onde os líderes republicanos planejam analisá-la no início da próxima semana e enviá-la para a sanção do presidente americano

O Senado dos Estados Unidos aprovou 70 bilhões de dólares (352 bilhões de reais) em financiamento para a campanha de Donald Trump de fiscalização da imigração, após um dia de votação sobre várias emendas que evidenciaram as divisões entre os republicanos em relação a outras propostas políticas do presidente.

O projeto de lei financiaria o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha da Fronteira pelo restante do mandato de Trump, dando ao líder republicano uma vitória significativa em uma de suas principais bandeiras após meses de disputas legislativas.

A medida agora segue para a Câmara dos Representantes, onde os líderes republicanos planejam analisá-la no início da próxima semana e enviá-la para a sanção de Trump.

A votação ocorreu após uma paralisação parcial registrada do Departamento de Segurança Interna (DHS) no início deste ano, quando os democratas se recusaram a apoiar novos fundos para a fiscalização da imigração sem restrições, que incluíam táticas como batidas policiais e o uso de máscaras por agentes.

Os republicanos rejeitaram essas critérios, optando, em vez disso, por financiar o ICE e a Patrulha da Fronteira por meio do processo acelerado de "reconciliação orçamentária", que lhes permite contornar a oposição democrática, desde que mantenham os seus próprios membros unidos.

A votação no Senado ocorreu após uma sessão de maratona na quinta-feira, durante as quais várias emendas foram votadas, evidenciando mais uma vez as divisões entre os republicanos.

O texto incluía, por exemplo, uma proposta para um fundo de "antipolitização" para aliados de Trump que alegam ter sido alvo de perseguição injusta por administrações anteriores, e uma palavra de 1 bilhão de dólares (5 bilhões de reais) para a segurança do salão de baile que Trump planeja construir na Casa Branca.

O projeto de lei de imigração não incluiu mais a palavra para o salão de baile, mas ambas as questões enfatizaram o desconforto entre alguns republicanos em defesa das prioridades de Trump na corrida para as eleições de meio de mandato.

Rebelião

O projeto de lei foi adiado por semanas devido a uma rebelião de alguns senadores contra o pacote de compensação "antipolitização" proposto pelo Departamento de Justiça, no valor de 1,8 bilhão de dólares (9 bilhões de reais).

Os críticos consideraram um “fundo opaco” que poderia permitir que pessoas condenadas pelo ataque ao Capitólio em 2021 recebessem dinheiro dos contribuintes.

O procurador-geral interino, Todd Blanche, disse aos parlamentares esta semana que o governo não daria suspensão ao fundo.

Mas Trump continuou a defendê-lo como um projeto “maravilhoso” e disse que teria que “consultar os advogados” para saber se estava morto ou apenas suspenso.

Essa ambiguidade levou alguns republicanos a tentarem eliminar explicitamente o fundo da lei.

“Não há como explicar o fundo de 1.776 bilhões” de dólares, disse o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, a repórteres.

Embora as votações sobre as emendas tenham sido feitas um pouco para impedir a agenda de Trump, elas destacaram um problema recorrente para os republicanos: mesmo com o controle do Congresso, eles precisam lidar com a resistência interna ao custo político associado a algumas das prioridades do presidente.

Vários senadores se distanciaram de medidas que visavam o fundo de “antipolitização”, o financiamento futuro do salão de baile e a tentativa de Trump de nomear um funcionário da área de habitação leal ao presidente para chefiar a inteligência dos EUA.

Os democratas também aproveitaram a oportunidade para tentar redirecionar verbas da fiscalização da imigração para o setor de habitação e outros programas sociais.

Com a aproximação das eleições de meio de mandato, marcadas pela inflação, os democratas argumentaram que os republicanos priorizaram a agenda de deportações de Trump em detrimento do custo de vida.

Veja também