Senado dos EUA se recusa a agilizar projeto de lei do TikTok

Um projeto de lei que obriga os proprietários chineses a vender a plataforma de vídeo TikTok a uma empresa local, para que continuem ativos nos Estados Unidos, terá tratamento cauteloso no Senado dos Estados Unidos, de acordo com legisladores após sua aprovação na Câmara de Representantes.

A rápida aprovação do projeto de lei na Câmara de Representantes na quarta-feira (13) e o apoio do presidente dos EUA, Joe Biden – que disse que iria sancioná-lo depois de aprovado no Congresso – levantaram o alarme sobre um possível encerramento do aplicativo popular de compartilhamento de vídeos curtos, que tem 170 milhões de usuários somente nos Estados Unidos.

Mas as esperanças dos inimigos do TikTok de que o Senado também agisse rápido foram frustradas. Os senadores influentes garantiram que submeteriam a proposta de lei ao processo legislativo normal, que leva meses para ser processado.

“Esses campos estão evoluindo e mudando tão rápido que muitos danos podem ser causados se você agir muito rapidamente ou sem os fatos concretos”, disse o senador Ron Wyden, o democrata que preside o Comitê de Finanças do Senado, ao The Washington Post nesta sexta-feira.

A aprovação da legislação é especialmente difícil em anos eleitorais como este, e os apoiadores do projeto de lei já anteciparam amargamente que a proposta de lei da Câmara sucumbirá nas mãos dos senadores.

O senador republicano Josh Hawley prevê uma “morte” da iniciativa devido a “mil e um cortes” no seu texto, disse ao portal de informação Axios.

“Nada que as grandes empresas de tecnologia não queiram acontecer no plenário do Senado”, disse ele.

Steve Mnuchin, ex-secretário do Tesouro dos EUA durante a presidência de Donald Trump, indicou nesta quinta-feira que quer reunir investidores para comprar o TikTok.

