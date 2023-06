A- A+

Política Senado fará audiência pública do arcabouço fiscal e pode atrasar votação relatório Comissão de Assuntos Econômicos vai realizar discussão com ao menos seis convidados. Possibilidade de atraso irrita relator Omar Aziz (PSD-AM)

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decidiu realizar uma audiência pública para discutir o texto do arcabouço fiscal antes da apresentação do relatório. O debate com ao menos seis convidados, ainda a serem definidos, pode atrasar a votação da proposta em 2 dias, o que irritou o senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da proposta.

A audiência pública será realizada na próxima terça-feira, dia 20. A intenção é apresentar e votar o relatório de Aziz no mesmo dia. Porém, se os senadores pedirem vistas à proposta, a votação na CAE pode ficar apenas para quinta-feira, dia 22.

Os pedidos para realização de audiência foram dos senadores Rogerio Marinho (PL-RN) e Izalci Lucas (PSDB-DF). Izalci tem solicitado a alteração na proposta que veio da Câmara dos Deputados, com a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal dos limites do arcabouço.

- Já vi gente passar vergonha na audiência publica porque nenhum senador vem. Temos que acabar com esse hipocrisia. O Izalci era o primeiro senador que não deveria estar criando polêmica. Isso é para inglês ver. Ninguém vai mudar de ideia porque vem alguém aqui falar - disse Omar Aziz.

Já o líder do governo Jaques Wagner (PT-BA) pediu paciência e disse que o debate não vai atrapalhar a aprovação do projeto.

- Eu entendo a ansiedade do Omar, mas a audiência publica serve para esclarecimento. Acho que a audiência não vai atrapalhar, pode ser encurtada - justificou Wagner.

Veja também

Concurso INSS vai nomear mais de 1.000 aprovados em concurso público a partir desta semana