Senado votará reforma tributária até 9 de novembro, diz relator

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), divulgou nesta terça-feira (10) uma nova previsão de votação da reforma tributária, desta vez até o dia 9 de novembro.

Braga afirma que vai apresentar o relatório na Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no dia 24 de outubro e os senadores terão quase duas semanas para analisar o texto, antes da votação.

— Ontem houve uma reunião com o Pacheco e o Davi e ficou acertado o dia 24 para apresentação do relatório na CCJ. Como tem o feriado, acaba votando no dia 7 e vai para plenário 7, 8 ou 9 para votar — afirmou Braga.

A previsão inicial era que o senado votasse a reforma até o fim deste mês. O texto já foi aprovado pela Câmara.

Braga se reúne nesta terça com governadores do Sul e Sudeste para discutir detalhes do texto. Entre eles, estão os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; de Santa Catarina, Jorginho Mello; e do Paraná, Ratinho Junior.

