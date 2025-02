Senador dos Estados Unidos visita Alckmin: Trump mandou um abraço, diz vice-presidente

A- A+

O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu, nesta sexta-feira, com o senador dos Estados Unidos Steve Daines, do partido Republicano. Depois do encontro, o político brasileiro disse que o presidente Donald Trump mandou um abraço.

— Uma recepção muito afetiva, calorosa, elogiou muito o pão de queijo, o café brasileiro, destacou o abraço que ele trouxe, um abraço do presidente Trump, do vice-presidente (J. D.) Vance, do secretário Marco Rubio, e foi muito boa a conversa, foi muito positiva.

O encontro no Palácio do Planalto ocorreu um dia depois de um presidente Trump anunciar tarifas recíprocras que podem atingir o etanol brasileiro e na mesma semana do presidente americano impor taxação de 25% sobre importações de aço e alumínio nos EUA, com vigência a partir de março.

Questionado sobre a taxação de Trump, o vice-presidente brasileiro e o senador norte-americano não responderam.

— Nós compartilhamos muitas crenças em comum. Liberdade, autodeterminação. Somos gratos pela amizade entre Brasil e Estados Unidos.

