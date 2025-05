A- A+

SENADO Senador pede 'selfie' com Virginia Fonseca durante CPI das Bets; veja vídeo Influenciadora depõe como testemunha sobre contratos de propaganda com casas de apostas

Durante a sessão da CPI das Bets no Senado, na manhã desta terça-feira, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) pediu para tirar uma foto com a influenciadora Virginia Fonseca, que depõe como testemunha.

Antes da "selfie", o senador elogiou o plano de "pré-treino" da influenciadora, pediu que ela parasse de divulgar bets e pediu para que ela mandasse um abraço para a sua esposa e filha.

— Se tocar seu coração, como cristão, acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda — afirmou o senador.



Chamarem a Virgínia pra ir depor em uma CPI no Senado federal já é um circo. Ela aceitar é mais ridículo ainda. Colocarem o retardado do Cleitinho é chutar o pau da barraca.



Puro suco de Brasil. Precisamos de um reset cultural tão profundo quanto o chinês. pic.twitter.com/QhouRLFhyt — David Pirajá (@davidpiraja_) May 13, 2025

A cena viralizou nas redes sociais e foi alvo de críticas pelo presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), que afirmou que não deixaria que a sessão virasse um “circo”.

Depoimento no Senado

A influenciadora é questionada pelos parlamentares sobre contratos publicitários e a atuação de influenciadores na divulgação de casas de apostas e jogos de azar online. Ela chegou acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo.

Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Medes, Virginia poderá ficar em silêncio em relação às questões que possam incriminá-la.

Apesar disso, no início da sua fala, ela fez uma breve apresentação de sua carreira como influenciadora e indicou que pretende responder às perguntas dos senadores.

— Tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, não tem a liberdade de falar, acredito que vou poder falar aqui hoje — afirmou. — Que deus abençoe nossa audiência; bora para cima.

Virgínia tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e contratos milionários com empresas de apostas. O colegiado tenta entender a influência de personalidades digitais sobre a estratégia de comunicação dessas empresas.

A convocação da influenciadora foi feita em novembro de 2024 pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

