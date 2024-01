A- A+

Tecnologia Senadora americana mostra indignação com avaliação da Meta de usuários adolescentes em US$ 270 Marsah Blackburn confrontou Marck Zuckerberg, durante audiência em comitê do Congresso afirmando que "as crianças não são sua prioridade. São seu produto"

CEOs de empresas de plataformas digitais participaram, nesta quarta-feira (31) de audiência no Congresso americano sobre a exposição de menores em sites e redes sociais, incluindo pedófilos.

Durante a audiência, a senadora republicana do Tennessee, Marsha Blackburn, confrontou Mark Zuckerberg, CEO da Meta, dona do Facebook, sobre documentos internos da empresa sugerindo que a empresa estima o valor vitalício de um usuário adolescente em US$ 270 (cerca de R$ 1,3 mil).

"Como você pode ter essa ideia? É surpreendente para mim", disse Blackburn, antes de reconhecer um grupo de defensores dos jovens na plateia e convidá-los a se levantar.

Quando o fizeram, os defensores revelaram que estavam usando camisetas com o slogan: "Eu valho mais do que US$ 270".

"As crianças não são sua prioridade. As crianças são o seu produto", disse Blackburn a Zuckerberg durante a tensa conversa.

Zuckerberg pediu desculpas a famílias durante a audiência, mas destacou que os donos de lojas de aplicativos devem ter a responsabilidade de verificar a idade dos usuários.

A audiência acontece alguns dias após o X bloquear as buscas pelo nome da cantora Taylor Swift. A artista teve imagens sexualmente explícitas criadas com inteligência artificial compartilhadas na plataforma.

Já a Meta, dona do Instagram, WhatsApp e Facebook, foi alvo de uma ação judicial em dezembro de 2023 por não conseguir remover conteúdo de abuso sexual infantil das suas plataformas.

Além disso, o Wall Street Journal descobriu que os algoritmos da plataforma facilitavam a criação de uma rede de compra e venda de conteúdo sexual para menores.

