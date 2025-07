Senadores brasileiros tentam nova manifestação de empresários dos EUA contra tarifaço de Trump

A- A+

A comitiva de senadores brasileiros que está nos Estados Unidos nesta semana tenta mobilizar novamente empresários para pressionar pelo adiamento da tarifa de 50% sobre produtos importados, prevista por Donald Trump para entrar em vigor na próxima sexta-feira.

De acordo com o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que lidera o grupo, o tema foi tratado em uma reunião com representantes de diversos setores econômicos realizada nesta segunda-feira, em Washington.

— Foi sugerido um manifesto, uma carta pedindo que essa medida seja adiada, principalmente porque o setor produtivo precisa de previsibilidade para se adaptar, especialmente no caso de mercadorias perecíveis — afirmou Trad, que também preside a Comissão de Relações Exteriores da Casa.

O objetivo dos senadores é que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde ocorreu o encontro entre parlamentares e americanos, elabore uma carta direcionada às autoridades locais pedindo a prorrogação do prazo.

Entre as companhias que estiveram presentes na reunião desta segunda estão:

Cargill,

Caterpillar,

DHL,

ExxonMobil,

Gilead Sciences,

IBM,

Johnson & Johnson,

Kimberly-Clark,

Merck,

Novelis,

S&P Global,

Shell USA,

The Dow Chemical Company,

TSEA e

Vantive.

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) também disse que o Brasil está disposto a abrir um canal direto de diálogo entre os presidentes Lula e Trump. Segundo ele, essa conversa já está “na mesa” e poderia ocorrer por telefone ou presencialmente.

De acordo com os senadores, a comitiva brasileira também ouviu que de representantes do Partido Republicano que há preocupação com a atuação do Brasil no Brics, especialmente na área de tecnologia e defesa.

