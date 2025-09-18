A- A+

TARIFAS Senadores democratas e republicanos apresentam projeto para contestar tarifa de Trump ao Brasil As tarifas contestadas foram decretadas em 30 de julho por meio da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional

Senadores democratas e republicanos apresentaram nesta quinta-feira, 18, um projeto de lei para anular as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a produtos brasileiros.

A medida foi apresentada por Tim Kaine (D), Rand Paul (R), Chuck Schumer (D), Jeanne Shaheen (D) e Ron Wyden (D), com apoio de outros parlamentares, e obriga o Senado a se pronunciar, de acordo com o texto.

As tarifas contestadas foram decretadas em 30 de julho por meio da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), sob a justificativa de que o governo brasileiro representaria uma ameaça à segurança nacional dos EUA, inclusive por suposta "perseguição política" ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A ordem impôs tarifa adicional de 40% sobre bens como café e carne bovina.

No comunicado, os senadores afirmam que a iniciativa de Trump é um "abuso ilegal" do poder presidencial e um "imposto corrupto" que pesa sobre as famílias americanas. Segundo Kaine, o objetivo do projeto é impedir "guerras comerciais incompetentes e caóticas que tornam bens do dia a dia mais caros". Paul acrescentou que a Constituição não permite que o presidente "unilateralmente imponha tarifas", lembrando que a política comercial é atribuição do Congresso.

Schumer acusou Trump de usar uma "falsa declaração de emergência" para retaliar pelo julgamento de Bolsonaro no Brasil O comunicado ressalta que os EUA importam mais de US$ 40 bilhões ao ano do Brasil, incluindo quase US$ 2 bilhões em café, "um produto que não pode ser cultivado na maior parte do território americano".

O comércio bilateral, segundo os senadores, sustenta 130 mil empregos nos EUA e gera superávit para os americanos. Uma guerra tarifária, dizem, elevaria preços, prejudicaria as duas economias e aproximaria o Brasil da China.

O projeto apresentado prevê o cancelamento imediato da declaração de emergência e a revogação das tarifas impostas pelo governo Trump.





