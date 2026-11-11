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Senado

Senadores sugerem votação do PLP do Ajuste amanhã (12) e Alcolumbre disse que consultará Motta

Senadores de oposição como Tereza Cristina (PP-MS) e Magno Malta (PL-ES) pediram o adiamento da análise, sob o argumento de que os parlamentares não tiveram tempo de ler o texto para pedir eventuais mudanças

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Presidente do Senado, Davi AlcolumbrePresidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que consultará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), para decidir quando pautará o PLP que traz medidas de ajuste fiscal para 2027. Alcolumbre disse que sua intenção é votar o texto ainda nesta quarta-feira (11) mas pontuou que o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), ainda não protocolou seu relatório.

Senadores de oposição como Tereza Cristina (PP-MS) e Magno Malta (PL-ES) pediram o adiamento da análise, sob o argumento de que os parlamentares não tiveram tempo de ler o texto para pedir eventuais mudanças.

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Uma opção levantada durante a sessão seria suspender a sessão até às 19h e voltar ainda nesta quarta para votar. Outra opção seria votar a proposta na tarde de quinta-feira (12) - Alcolumbre negou ter garantia de que haverá quórum.

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