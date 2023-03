A- A+

Programa Automotivo SENAI e SEBRAE oferece programa automotivo para o Vale do São Francisco programa tem objetivo de revolucionar o segmento do Vale do São Francisco

Nesta quarta-feira (15), foi confirmado que um grupo de representantes de empresas de Petrolina vão participar de um programa, a qual tem o objetivo de revolucionar o segmento automotivo do Vale do São Francisco, na Unidade Regional do Sertão do São Francisco da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (URSF/FIEPE). Vai acontecer em abril e conta com o SENAI-PE e o SEBRAE para qualificar empresários e colaboradores, visando melhorias na gestão do negócio, na qualidade do trabalho e no atendimento aos clientes.

De acordo com a gerente Escolar do SENAI Petrolina, Carolina Campos, o programa será dividido em três módulos, nos quais serão abordadas temáticas como eletricidade aplicada e diagnóstico de sistemas, além de serem oferecidas consultorias direcionadas para a gestão eficiente das oficinas. "Com os valores patrocinados em 70% e a facilitação no pagamento da contrapartida do empresariado, fechamos a primeira turma durante o próprio lançamento", ressaltou.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-PE), também vai participar do programa, evidenciando a parte comportamental na formação dos estagiários do segmento automotivo.

“Com uma metodologia simples e objetiva, procuramos criar um ambiente favorável para a evolução dos alunos, orientando as experiências na transição do laboratório do SENAI até o dia a dia das oficinas", ressaltou a coordenadora da URSF/FIEPE, Fabiana Ribeiro.

Na sequência, a gerente regional do SEBRAE, Mara Almeida, concluiu o painel de parcerias, adiantando que a estimativa do programa é atender 32 empresas até o final do ano. "Temos um diagnóstico, metodologias e processos e, a partir da união de esforços com as lideranças do setor, iremos avançar no atendimento às expectativas deste segmento que é tão importante para o conjunto da economia regional", afirmou.

Por fim, o gerente de Pessoas Jurídicas do Banco do Nordeste em Petrolina, Danilo Dias, apresentou alguns programas da entidade, destacando o Cartão FNE, que permite a aquisição de equipamentos e outros investimentos de forma digital, com o BNB financiando até 90% das propostas com carência de um ano e taxa de juros diferenciada.

Representante de um segmento que responde pelos interesses de 50 empresas ligadas à Associação dos Reparadores Automotivos do Vale do São Francisco (Autovasf), o presidente da categoria, Hallan Leite, considerou o encontro desta quarta que confirmou o programa extremamente positivo. “Geramos 500 empregos diretos, e com este programa, vislumbramos a possibilidade real de ampliarmos significativamente nossos horizontes", concluiu.

