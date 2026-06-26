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Indústria Senai Futuro foca no desenvolvimento de competências alinhadas às demandas da indústria Foco é preparar os profissionais que já estão nas empresas e atualizar os cursos que formam a nova geração de trabalhadores

A transformação industrial já é uma realidade dentro das fábricas. Tecnologias como inteligência artificial (IA), automação, robótica e análise de dados estão redefinindo processos produtivos e mudando o perfil dos profissionais demandados pelo setor. O desafio, porém, é acompanhar a velocidade dessas transformações, que muitas vezes supera a capacidade de formação da mão de obra.

Segundo o gestor do Senai Futuro, Felipe Furtado, a aplicação da IA nos processos produtivos tem automatizado atividades e ampliado a capacidade de monitoramento das operações. “Isso permite que os profissionais tomem decisões mais assertivas, com base em um grande volume de dados”, afirma.

Nesse cenário, a indústria busca trabalhadores capazes de compreender e aplicar tecnologias avançadas para aumentar a eficiência e a produtividade.

Um estudo do Instituto Sesi/Senai de Tecnologias Educacionais aponta que profissões ligadas à IA, análise de dados e modelagem virtual estarão entre as mais demandadas pela indústria brasileira entre 2026 e 2035. Entre elas estão Engenheiro de Machine Learning e IA Industrial e Especialista em Gêmeos Digitais e Modelagem Virtual.

Segundo Felipe Furtado, algumas dessas tecnologias já fazem parte da realidade industrial pernambucana.

“Por meio dos chamados gêmeos digitais, criamos uma réplica virtual de uma planta industrial para realizar testes, treinamentos e simulações sem a necessidade de interferir diretamente no ambiente físico. Isso reduz custos, riscos e tempo de desenvolvimento”, destaca.

Apesar das oportunidades, a escassez de mão de obra qualificada continua sendo um dos principais desafios do setor. Futuro Para reduzir o descompasso, o Senai Pernambuco criou o Senai Futuro, voltado ao desenvolvimento de competências alinhadas às demandas emergentes da indústria.

“O Senai Futuro foi criado para olhar para frente e entender quais competências a indústria vai precisar desenvolver. Nosso foco é preparar os profissionais que já estão nas empresas e também atualizar os cursos que formam a nova geração de trabalhadores”, afirma.

A iniciativa atuará como um radar de tendências tecnológicas, promovendo a aproximação entre empresas, especialistas e instituições de ensino para desenvolver capacitações voltadas ao aumento da produtividade industrial.



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