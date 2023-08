A- A+

LEILÃO Senai leiloa prédio comercial no Recife Certame será realizado às 10h do dia 22, de forma on-line

O Senai promove leilão público, no próximo dia 22, às 10h, para a venda de um prédio na Zona Oeste do Recife. O imóvel, onde funcionou uma escola do Serviço, fica localizado no bairro da Mangueira e tem área de dois mil metros quadrados, com área construída de 1,5 mil metros quadrados. Tem estrutura formada por 14 salas e dois galpões, além de guarita de segurança, dormitórios, escritórios e banheiros. O lance inicial será de R$ 1,9 milhão.

O prédio fica localizado próximo à avenida Recife e a bairros como Afogados e Centro, bem ao lado da estação Mangueira do metrô. Tem acesso por duas ruas, a Alexandre Rodrigues Ferreira e a Bom Jardim. Outros detalhes sobre o imóvel estão disponíveis em www.lancecertoleiloes.com.br/leilao/220823IM

O certamente será conduzido, de forma on-line, pela leiloeira Roberta Albuquerque, da empresa pernambucana Lance Certo Leilões. “Essa é a oportunidade para investidores adquirirem um imóvel em uma área extremamente bem localizada para diversos segmentos”, explica a profissional, que possui 15 anos de experiência na condução de leilões em geral.

Apesar do formato remoto, a dinâmica do leilão será bem parecida com a que o público já se acostumou a ver em filmes e séries, com o leiloeiro recebendo os lances e os interessados no bem cobrindo as propostas. Com 20 anos de fundação, a Lance Certo Leilões atua nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Sergipe e Bahia. Possui uma carteira com mais de dez mil clientes de segmentos diversos.

