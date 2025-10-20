A- A+

Senai Park Senai Park é inaugurado e marca novo ciclo de inovação em Pernambuco Localizado em Suape, o parque tecnológico do Senai-PE conecta empresas, pesquisadores e instituições de ensino para desenvolver soluções voltadas à transição energética e à indústria do futuro

Leia também

• Tecnologia, sustentabilidade e inovação se unem no novo Senai Park, em Suape

• Senai Pernambuco abre inscrições para 415 bolsas de estudo em cursos técnicos gratuitos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) inaugurou, nesta segunda-feira (20), o Senai Park, um parque de inovação e tecnologia localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca. O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, prestigiou o evento representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

A iniciativa, inédita em Pernambuco, foi concebida para atender às demandas da indústria local e nacional e impulsionar o desenvolvimento tecnológico da região. Instalado em uma área de 1,4 hectare, o espaço foi projetado para integrar empresas de diversos setores produtivos, pesquisadores e instituições de ensino em um ambiente colaborativo.

Durante a cerimônia, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, destacou o potencial transformador do novo espaço. “É exatamente isso que o Senai Park oferece: uma verdadeira fábrica do futuro. Um espaço de inovação, aqui em Suape, que aproxima pesquisa e aplicação prática, permitindo que ideias sejam transformadas em protótipos e protótipos em produtos de mercado. Aqui, soluções podem ser testadas em plantas-piloto, reduzindo custos, riscos e acelerando o processo de inovação”, afirmou.

A governadora de Pernambuco em exercício, Priscila Krause, ressaltou que o Senai Park representa “a concretização daquilo que está no nosso plano estadual de mudança econômica e ecológica”. Segundo ela, o empreendimento “dialoga com a preparação, com a qualificação técnica e profissional dos nossos jovens, para que eles estejam aptos a se inserir no mercado de trabalho que já está precisando de gente qualificada para trabalhar hoje e muito mais gente para trabalhar no dia de amanhã”.

Para o presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a inauguração marca um novo ciclo que se abre para Pernambuco e uma aposta no futuro. Ele afirmou que o parque “traz um impacto imenso para Suape, porque vem para tornar o nosso cluster de novas energias completo”.

Já o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre a importância estratégica do projeto. “Estou muito feliz de poder participar de um evento tão importante para o desenvolvimento de Pernambuco. Esse parque tecnológico vai trazer novas ferramentas de tecnologia que vão ajudar o setor produtivo do estado, ampliando a capacidade das operações das empresas”, destacou.

Senai Park é inaugurado e marca novo ciclo de inovação em Pernambuco | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Senai Park é inaugurado e marca novo ciclo de inovação em Pernambuco | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Senai Park é inaugurado e marca novo ciclo de inovação em Pernambuco | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Senai Park é inaugurado e marca novo ciclo de inovação em Pernambuco | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na prática

Apresentando a estrutura do novo empreendimento, a diretora regional do Senai-PE, Camila Barreto, explicou que se trata de “uma infraestrutura voltada para olhar para as indústrias do futuro”. Segundo ela, “é aqui que vamos embarcar projetos de transição energética e de vários temas super relevantes que vão trazer a nossa indústria do futuro”. A diretora informou que já foram investidos cerca de R$ 100 milhões, e convidou as empresas a conhecerem e participarem do ecossistema.

Também à frente do projeto, o diretor de Inovação e Tecnologia do Senai-PE, Oziel Alves, afirmou que o objetivo é “atuar de forma conjunta com todos os atores para materializar e transformar conhecimento em tecnologia e novas soluções”. Oziel explicou que o espaço funcionará como “um ambiente vivo e dinâmico”, que hoje conta com “15 indústrias participando, um portfólio de sete projetos em desenvolvimento nas áreas de baterias de lítio, hidrogênio verde e novos combustíveis, entre outros”.

A Baterias Moura é uma das empresas parceiras dos projetos já em andamento no Senai Park, participando do desenvolvimento de baterias de lítio de baixa tensão para veículos elétricos. O diretor-geral da Acumuladores Moura, Antonio Júnior, destacou a importância da colaboração com o Senai-PE e a longa trajetória de parceria entre as instituições.

“A Moura, como sempre, com uma parceria de mais de 40 anos com a Rede S, não podia deixar de estar presente neste momento. Estaremos aqui com nossas baterias de lítio, com sistemas de 12 e 48 volts, e todo esse ecossistema em Pernambuco, para potencializar ainda mais a indústria local”, afirmou.

Também prestigiaram o evento o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban; o ex-presidente da Fiepe, Ricardo Essinger; o ex-senador Armando Monteiro Neto; o prefeito de Ipojuca, Carlos Santana; a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabela de Roldão, que representou o prefeito João Campos, além de outras autoridades políticas e do setor industrial.



Veja também