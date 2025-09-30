A- A+

Pioneirismo Senai Park: tecnologia e inovação em Suape Parque será inaugurado dia 20 de outubro e tem como meta atrair novos investimentos e consolidar um cluster de inovação para Pernambuco

Pernambuco se prepara para um novo marco na inovação industrial. No dia 20 de outubro será inaugurado o Senai Park, parque de tecnologia instalado em uma área de 1,4 hectare no Complexo de Suape, em Ipojuca. Com investimento já aplicado de R$ 100 milhões, a ideia é consolidar um cluster de inovação no estado, reunindo logística, infraestrutura e pesquisa tecnológica em um só local.

O Porto de Suape foi escolhido por reunir um conglomerado de empresas e apresentar uma densidade industrial significativa. “A região reúne características estratégicas: é um porto, um ambiente altamente industrializado e um complexo industrial-portuário que reúne todas as condições para se consolidar como um cluster de inovação industrial”, explicou o diretor de Inovação e Tecnologia do Senai-PE, Oziel Alves.

Modularidade

Inspirado em modelos internacionais, o projeto é pioneiro em Pernambuco e conta com galpões e plantas-piloto modulares, que podem ser adaptados a diferentes demandas industriais, permitindo o teste de soluções tecnológicas em escala real antes de chegarem ao mercado.

“O Senai Park é um ambiente flexível e modular. Está preparado para receber projetos que exijam uma infraestrutura de planta-piloto, de uma planta industrial ou até mesmo de uma fábrica de pequeno porte. Esse processo considera o desenvolvimento de fornecedores, a conexão de parceiros e a aplicação efetiva das tecnologias no uso final da indústria”, ressaltou Oziel.

Diretor de Inovação e Tecnologia do Senai-PE, Oziel Alves | Foto: Sistema Fiepe

Nesse sentido, os projetos utilizam a infraestrutura física, mas podem ter diferentes ciclos de vida. Eles são implementados, desenvolvidos, operados e, após alguns anos, podem não precisar mais da infraestrutura, sendo então descomissionados para dar lugar a novos projetos.

Outro cenário envolve projetos com maior longevidade. “Um exemplo é o projeto de baterias: após sua finalização, a infraestrutura poderá ser utilizada por várias empresas que desejem produzir lotes-pilotos para testar esse tipo de produto no mercado. Essa estrutura permanece no parque até que o ciclo de vida do produto esteja bem estabelecido no Brasil, com escala e indústrias maiores replicando o modelo. Depois disso, também pode ser descomissionada”, completou Alves.

Projetos

Além do aporte inicial, a previsão é captar mais R$ 200 milhões em novos investimentos, fortalecendo ainda mais o ecossistema de inovação. Atualmente, 14 empresas já participam de projetos em andamento no parque.

Um dos principais projetos já em andamento é o voltado para o hidrogênio verde, cujo objetivo é digitalizar toda a cadeia de produção, desde a geração até o armazenamento, distribuição e uso em diferentes segmentos. A iniciativa contempla aplicações em mobilidade, em processos industriais, no desenvolvimento de combustíveis verdes e também no setor de energia, no qual o hidrogênio atua como vetor energético e catalisador para armazenamento.

“Para viabilizar esse projeto, foi implantada uma planta-piloto equipada com um eletrolisador Neuman & Esser, uma célula de transformação do hidrogênio em energia elétrica, um sistema em construção para armazenamento de hidrogênio em alta pressão e ainda um ponto de abastecimento para veículos”, detalhou Oziel. O trabalho envolve grandes parceiros como CTG Brasil, Compesa, Atiaia, Siemens, Hytron, Moura e White Martins.

O outro grande projeto em execução foca na produção nacional de baterias de lítio de baixa tensão (12V/48V) para veículos híbridos. Desenvolvido em parceria com empresas como Moura, Stellantis, Horse, Iochpe Maxion e Volkswagen, foi viabilizado no âmbito do programa federal Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e já está em andamento há mais de um ano.

“A proposta é criar uma bateria totalmente nacionalizada, a partir de uma linha de produção automatizada e inteligente, baseada em tecnologias de digitalização, inteligência artificial e nos conceitos da Indústria 4.0. O projeto também prioriza o fortalecimento de uma cadeia de fornecedores locais, consolidando o parque como referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis para o setor automotivo”, destacou o diretor de inovação.

