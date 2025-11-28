SENAI-PE apresenta curso de manutenção de veículos elétricos

A- A+

Os alunos do curso técnico de manutenção automotiva do SENAI Santo Amaro terão, a partir de fevereiro de 2026, uma disciplina voltada à manutenção de veículos elétricos. Para isso, um carro BYD Dolphin Mini foi entregue à instituição, na manhã da última quarta-feira (26), aos especialistas Edelson Alexandre (automotiva), Frederico Cezar (elétrica) e à assessora técnica da Diretoria de Educação, Tatyana Gugelmin.

Os cursos de aperfeiçoamento e qualificação para eletrificados estão sendo estruturados pelo SENAI Pernambuco e serão ofertados no primeiro semestre de 2026. “Para esse tipo de veículo é necessário fazer algumas adaptações nos laboratórios para a segurança de quem vai usá-lo. O acesso também tem que ser controlado”, explicou o especialista em automotiva do SENAI-PE, Edelson Alexandre.

As capacitações serão divididas em quatro níveis, do 0 ao 3. O primeiro vai abordar o conhecimento do veículo eletrificado, a higiene e os aspectos de segurança. O nível 1 vai capacitar os alunos para manutenção preventiva. O módulo seguinte entra na fase de aspectos corretivos do veículo. O nível 3 abordará o funcionamento e a manutenção da bateria.

“Os cursos são importantes para todas as pessoas envolvidas com o carro elétrico, desde os proprietários até vendedores e, claro, mecânicos. Eles serão ofertados nas duas modalidades, presencial e EAD”, disse Edelson.

Para a assessora técnica da Diretoria de Educação, Tatyana Gugelmin, a capacitação contribuirá para o maior conhecimento possível a respeito de veículos elétricos. “Nosso propósito é formar profissionais para atuar no mercado com o maior conhecimento possível em mobilidade eletrificada e contribuir cada vez mais com a indústria pernambucana”, afirmou.

Por sua vez, o especialista em elétrica, Frederico Cezar, ressaltou que há uma crescente demanda por esse tipo de veículo e enfatizou a importância de os alunos se inserirem no mercado de trabalho. “A eletrificação dos carros é tendência no mundo e o aluno do SENAI vai ter um curso totalmente aderente a essa nova tecnologia", comentou.



