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formação Senai-PE e Prefeitura de Caruaru abrem 50 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional São 25 vagas para o curso de Assistente de Controle de Qualidade e outras 25 para Mecânico de Manutenção de Motocicletas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PE), em parceria com a Prefeitura de Caruaru, está com inscrições abertas para 50 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. São 25 vagas para o curso de Assistente de Controle de Qualidade e outras 25 para Mecânico(a) de Manutenção de Motocicletas.



Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos de idade e ensino fundamental completo. Os dois cursos terão início no dia 3 de agosto e as aulas serão realizadas na unidade do Senai Caruaru, localizada na Rua João Gomes de Pontes, nº 166, no bairro Kennedy.

O curso de Assistente de Controle de Qualidade será realizado no turno da noite, das 18h às 22h, com carga horária de 180 horas e previsão de conclusão em 7 de outubro. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Já o curso de Mecânico de Manutenção de Motocicletas acontecerá no turno da tarde, das 13h às 17h. A formação terá carga horária de 216 horas, com término previsto para o dia 23 de outubro. Os interessados podem se inscrever pelo link.

"A oferta desses cursos faz parte da parceria firmada entre o SENAI-PE e a Prefeitura de Caruaru em março deste ano, com o objetivo de ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer a formação de mão de obra para atender às demandas da indústria. Ao todo, serão mais de 300 vagas gratuitas disponíveis em diversas capacitações", ressalta o gestor do Senai Caruaru, Daniel Fagundes.

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