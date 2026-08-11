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oportunidade Senai-PE realiza feira para conectar talentos femininos a oportunidades na indústria Evento ocorre nesta quinta (13), no Senai Santo Amaro, com mais de 200 vagas de emprego e estágio ofertadas por 13 empresas parceiras

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco ( Senai-PE) realiza o Senai Por Elas, uma feira de empregabilidade voltada para as mulheres, nesta quinta-feira (13). O evento ocorrerá no Senai Santo Amaro, das 13h às 18h, e tem como público-alvo alunas e ex-alunas da instituição que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.



A ação contará com a participação de 13 empresas parceiras e a oferta de mais de 200 vagas, entre emprego e estágio. As oportunidades contemplam diferentes áreas industriais, como Automotiva, Metalmecânica, Eletroeletrônica, Automação e Mecatrônica, Logística, Construção Civil, Gestão, Segurança do Trabalho, Química e Meio Ambiente.

Com 95 vagas gratuitas, o público feminino poderá fazer cursos de aperfeiçoamento. As inscrições estarão abertas no site do Senai-PE a partir do dia 13 para as seguintes capacitações: excel básico e intermediário, operações com empilhadeira e planejamento e controle da produção, as três para o Senai Areias, além de pintura decorativa, no Senai Santo Amaro.

A carga horária varia de 20 a 40h. Para o curso de pintura é exigido ensino médio; para os demais, ensino fundamental.

A programação também contará com uma palestra gratuita e aberta ao público com a professora Patrícia Takako Endo, livre-docente da Universidade de Pernambuco (UPE), pesquisadora-líder do DOTLab Brazil e referência em inteligência artificial aplicada à saúde.



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