Senai Pernambuco abre mais de 700 vagas para cursos técnicos presenciais e à distância

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O Senai Pernambuco abriu mais de 700 vagas para cursos técnicos nas modalidades presencial e de Educação a Distância (EAD), nos turnos da manhã e da noite. As vagas são para os cursos técnicos em Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Química, Refrigeração e Climatização, Manutenção Automotiva e Automação Industrial.



As formações são voltadas para quem busca qualificação profissional alinhada às demandas da indústria e maiores oportunidades de inserção no mercado de trabalho.



As vagas são distribuídas nos municípios de Petrolina, Areias, Santo Amaro, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Caruaru, Belo Jardim e Araripina. Os cursos combinam conteúdo teórico e prático, com foco no desenvolvimento de competências técnicas exigidas pelas empresas e proporcionam contato com tecnologias utilizadas pela indústria.

Os alunos também terão acesso à ferramenta Via Senai, que conecta egressos à indústria, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho. Os interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição pelo telefone 0800 600 9606 ou pelo WhatsApp (81) 2011-4081.

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