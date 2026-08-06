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Indústria Senai Pernambuco lança o Senai Futuro para impulsionar inovação na indústria Nova unidade atuará com cursos, inteligência de mercado e redes de colaboração para apoiar empresas diante das mudanças tecnológicas e do desafio da qualificação profissional

Senai Pernambuco lança o Senai Futuro para impulsionar inovação na indústria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Senai Pernambuco lança o Senai Futuro para impulsionar inovação na indústria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Senai Pernambuco lança o Senai Futuro para impulsionar inovação na indústria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

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Senai Pernambuco lança o Senai Futuro para impulsionar inovação na indústria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Senai Pernambuco lança o Senai Futuro para impulsionar inovação na indústria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Senai Pernambuco lança o Senai Futuro para impulsionar inovação na indústria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A indústria brasileira enfrenta um duplo desafio: a escassez crescente de mão de obra qualificada e um ritmo de mudança tecnológica mais rápido do que a capacidade das empresas de formar seus profissionais. Para tentar equacionar esse cenário, o Senai Pernambuco lançou nesta quinta-feira (6) o Senai Futuro, nova unidade de negócios voltada ao desenvolvimento de competências em inovação e tecnologia, com foco no aumento da produtividade industrial.

Segundo a instituição, a iniciativa, que teve um investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões, parte da percepção de que o principal desafio da transformação digital não é apenas tecnológico, mas também humano, já que as competências exigidas pelo mercado evoluem mais rapidamente do que a capacidade das empresas de desenvolvê-las internamente.

"A gente tem que considerar que competitividade, inovação é algo que precisa ser implementado nas indústrias porque senão ela não vai ter a sua sustentabilidade. [...] Nós não podemos estar nem à frente nem atrás da realidade da industrialização brasileira", afirmou o presidente do Sistema Fiepe, Bruno Veloso, durante o lançamento.

Pilares

O Senai Futuro está estruturado em três frentes de atuação. O primeiro pilar é o Radar, ferramenta de inteligência de mercado que mapeia desafios enfrentados pelas empresas e tendências tecnológicas globais. A plataforma estreia com 17 tendências monitoradas, cada uma acompanhada de um relatório executivo.

O segundo pilar reúne cursos de curta duração, organizados em trilhas de aprendizagem contínuas e desenvolvidos para atender à demanda da indústria por capacitações mais objetivas e alinhadas às transformações tecnológicas.

Já o terceiro pilar é a Rede, um ecossistema de colaboração que conecta executivos, promove networking, compartilha inteligência de mercado e oferece acesso a especialistas, estudos de caso, laboratórios e infraestrutura tecnológica, como ambientes de nuvem e gêmeos digitais.

Segundo o gestor do Senai Futuro, Felipe Furtado, a proposta é posicionar o Senai como um agente capaz de aproximar os empresários das discussões sobre inovação e tendências tecnológicas.

"A gente está chamando de uma rede de executivos para coletar a inteligência de mercado e criar um network, relações de confiança", explicou.

Além das atividades coletivas, a Rede também oferecerá serviços individualizados às empresas, como diagnósticos para identificação de fontes de fomento à inovação e a metodologia Pocket Design Sprint, voltada a mapear problemas que podem ser solucionados por tecnologias e estruturar projetos aptos a captar recursos.

Primeira rede temática

As atividades do Senai Futuro começam com a Rede Temática de Inteligência Artificial Industrial, dedicada à identificação de oportunidades de hiperautomação nas empresas. Segundo Furtado, o foco inicial em inteligência artificial poderá ser ampliado à medida que novas demandas forem identificadas junto ao setor produtivo.

Para a diretora regional do Senai-PE, Camila Barreto, a iniciativa amplia um trabalho que a instituição desenvolve há mais de um ano voltado ao aumento da produtividade industrial. "Produtividade não é somente tecnologia, são as pessoas também que estão trabalhando com essas tecnologias", afirmou.

Ela destacou ainda que a nova estrutura deverá estimular a troca de experiências entre empresas e fortalecer a cooperação entre os diferentes atores do setor. "O futuro vai requerer conexão. Ninguém vai ser mais isolado sozinho", disse.

Durante o lançamento, o professor Claus Brabrand, da IT University of Copenhagen, ministrou a palestra "Os desafios e as oportunidades da IA para o futuro".

Cursos

A oferta educacional inicial é composta por três cursos voltados a diferentes perfis da indústria. O primeiro deles, “Integração de Sistemas Industriais com IA”, terá carga horária de 36 horas, oferta de 20 vagas e início previsto para outubro.

Direcionado a coordenadores de manutenção, engenheiros de produção, técnicos industriais e gestores, o curso terá aulas presenciais com foco prático, utilizando a estrutura do Laboratório de Indústria 4.0 do Senai Santo Amaro e do Aratu Lab. O objetivo é integrar sistemas industriais, dados do chão de fábrica e soluções de inteligência artificial para prever falhas e apoiar a tomada de decisão.

Os outros dois cursos - “Smart Industry”, voltado a lideranças interessadas em identificar oportunidades da Indústria 4.0 e construir roadmaps de transformação digital, e “IA na Prática”, destinado a profissionais que desejam aplicar inteligência artificial no ambiente industrial - serão ofertados a partir de 2027.

As inscrições para a turma de outubro já estão abertas no site do Senai Futuro. Segundo Felipe Furtado, o modelo de comercialização será consultivo: após o cadastro, a equipe realizará um diagnóstico das necessidades da empresa antes de indicar as soluções mais adequadas.

Os valores dos cursos, da participação na Rede e do acesso ao Radar Tecnológico estão disponíveis na plataforma.

O Senai Futuro atenderá empresas de todos os portes, desde pequenos negócios até grandes indústrias, contemplando tanto lideranças estratégicas quanto profissionais que atuam diretamente na transformação tecnológica. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou no site oficial da iniciativa.



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