A- A+

vagas Senar-PE abre cinco vagas para áreas de Agronomia, Ciências Contábeis e Tecnologia da Informação Cargos contemplados são de Supervisor de Treinamento, Analista Contábil e Analista de Tecnologia da Informação, e os interessados têm até o dia 02 de março para se candidatarem

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar-PE) abre vagas para um Processo Seletivo Simplificado com contratos de um ano. As funções contempladas são as de Supervisor de Treinamento (02 vagas), Analista Contábil (02 vagas) e Analista de Tecnologia da Informação (01 vaga), e os interessados têm até o dia 02 de março para se candidatarem.

A seleção será realizada por meio de análise curricular e entrevista, e o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected]. O currículo deve conter informações pessoais, formação acadêmica, experiência profissional, qualificações, informações adicionais relevantes e ao menos dois contatos de referência.

Para o cargo de Supervisor de Treinamento, o Senar-PE busca profissionais com formação superior em Agronomia ou áreas afins e experiência mínima de seis meses na área. O cargo oferece uma remuneração de R$ 4.634,69.

Já o posto de Analista Contábil exige ensino superior em Ciências Contábeis, registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e experiência mínima de seis meses na área. O salário oferecido é de R$ 3.459,51.

E para a vaga de Analista de Tecnologia da Informação é necessário ensino superior completo em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas correlatas, além de experiência mínima de seis meses. A remuneração também é de R$ 3.459,51.

*Com informações da assessoria





Veja também