Produção de uva Senar-PE realiza teste piloto de fertilizante organomineral Arbolina em campos de uvas no Sertão Os testes apresentaram resultados positivos, fortalecendo as videiras e aumentando a eficiência da produção

Para aumentar a produtividade e a qualidade da uva no Vale do São Francisco, o Senar Pernambuco, por meio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), testou, de forma inédita, o uso do fertilizante organomineral Arbolina em dois campos demonstrativos em Petrolina.

Os testes apresentaram resultados positivos, fortalecendo as videiras e aumentando a eficiência da produção. A ação deve ser ampliada para outros municípios do Estado e tem alcance nacional.

Conduzido pelo HUB CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), em parceria com a startup Krilltech NanoAgtech, o primeiro teste demonstrou que o fertilizante potencializa a fotossíntese, melhora o metabolismo energético das plantas e amplia a absorção de nutrientes.

O coordenador da ATeG do Senar-PE, Pedro Mouzinho, explicou a importância do uso do fertilizante.



“Esses fatores tornam as videiras mais resistentes a estresses ambientais e aceleram sua recuperação, refletindo diretamente na qualidade da safra”, destacou.

A produtora Márcia Ramos, participante do programa Mais ATeG, foi uma das beneficiadas pelo teste e destacou os ganhos na produção.



"Com o apoio do Senar-PE, testei o Arbolina na minha propriedade e vi resultados incríveis. As videiras ficaram mais fortes, com folhas mais vigorosas e saudáveis. A absorção de nutrientes melhorou, e as plantas resistiram melhor às variações do clima. O resultado? cachos mais pesados, padronizados e uma colheita de alta qualidade. Além disso, consegui aumentar a produção e a rentabilidade”, declarou.

