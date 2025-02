A- A+

MARGEM EQUATORIAL Sendo possível licença, Petrobras terá no AP a melhor resposta à emergência do mundo, diz Magda A empresa lança nesta segunda-feira um novo edital de encomendas navais da Transpetro

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, voltou à carga sobre o pedido de licenciamento ambiental da Petrobras para procurar petróleo e gás no litoral do Amapá, na chamada Margem Equatorial. "Sendo possível a licença, teremos no Amapá a melhor resposta à emergência do mundo", disse Magda, em discurso com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministros no palco de evento em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A Petrobras lança nesta segunda-feira um novo edital de encomendas navais da Transpetro e assina protocolos de intenção para o reaproveitamento de plataformas.

"A reposição de reservas é urgente e isso só vai ser possível se começarmos a explorar novas fronteiras agora. Por isso é importante destacar a importância da Margem Equatorial e da pesquisa do seu real potencial. Se tivermos a licença, faremos tudo de forma extremamente segura, presidente Lula. O senhor pode ficar tranquilo", continuou Magda.

Ela reiterou o "compromisso da Petrobras com o Brasil e a segurança de suas operações".

Segundo Magda, a estatal conta com centros de defesas ambientais em 14 Estados do País, além de parcerias, inclusive com a Nasa, para monitoramento das áreas afetadas. Ela citou equipamento capaz de selar poços em caso de derrame e que só existem em número de quatro no mundo, sendo um deles no Brasil, com a Petrobras.

O discurso de Magda vem dias após Lula defender a perfuração no litoral do Amapá a uma rádio local e definir como "lenga-lenga" a demora do Ibama em emitir a licença.

Veja também