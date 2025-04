A- A+

BRASIL Senna Tower, em Balneário Camboriú, terá coberturas vendidas em leilão na Sotheby's, diz CEO Com 910 metros quadrados, unidades poderão sair por até R$ 300 milhões, prevê executivo, que diz ter conversado com a casa britânica de leilões. Projeto não começou sequer a fundação ainda

A Senna Tower, que pretende ser o edifício residencial mais alto do mundo e está em construção em Balneário Camboriú, poderá ter suas coberturas vendidas por até R$ 300 milhões cada em leilões realizados pela famosa casa britânica Sotheby's, disse em entrevista à Bloomberg Jean Graciola, CEO da FG Empreendimentos, responsável pelo projeto:

- Nós somos uma empresa que constrói regionalmente, mas que vende o Brasil para o mundo - afirmou, citando ter mantido conversas com a Sotheby’s sobre a possibilidade de vender as coberturas por meio da casa de leilões.

Neste momento, a empresa está apenas se preparando para perfurar as fundações da construção. A obra só deve ser concluída em 2023. Mas, ainda assim, as vendas já começaram e devem atingir R$ 8,5 bilhões, prevê Graciola.





O projeto, inspirado no piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, incluirá investimentos do bilionário do varejo Luciano Hang, dono da Havan. Balneário Camboriú ganhou o apelido de Dubai do Brasil, graças às suas enormes torres residenciais, e agora quer bater um novo recorde.

FG Empreendimentos, que construiu cerca de 60 edifícios na área, espera que a Senna Tower ultrapasse 540 metros e tenha 157 andares a um custo de R$ 3,5 bilhões. As coberturas de três andares, com 910 metros quadrados, podem render R$ 300 milhões cada.

O atual recordista de prédio residencial mais alto do mundo é a Central Park Tower ao longo da “Billionaires’ Row” de Manhattan, com 472 metros. Outro projeto em Dubai está em desenvolvimento com planos para chegar a 530 metros, disse Graciola. A altura final da Senna será determinada depois que os detalhes do pináculo do edifício forem definidos, disse ele.

Graciola refuta a ideia de que eles estão simplesmente competindo pelo título. Dado o quão caro o terreno se tornou em Balneário Camboriú — uma média de R$ 14.206 por metro quadrado — construir uma torre tão alta ajudará a compensar isso e fornecerá maiores retornos sobre o investimento, argumenta o executivo.

A febre imobiliária que tomou conta de Balneário Camboriú se espalhou para cidades vizinhas, incluindo Itajaí e Itapema, com as três entre as cinco localidades mais caras do Brasil, de acordo com pesquisa da FipeZAP. A maior parte dos compradores em Balneário Camboriú vem de famílias de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, juntamente com ricos proprietários de terras e fazendeiros do centro-oeste do país.

Sharon Stone e Cristiano Ronaldo nos anúncios

Graciola tem tentado vender mais para o estado de São Paulo, o maior do país, e também está abrindo um escritório de vendas em Miami. Ele planeja usar Portugal como uma porta de entrada para clientes europeus. O grupo contratou a atriz Sharon Stone e Cristiano Ronaldo para anúncios nas últimas décadas.

Senna, que venceu três campeonatos de F1 entre 1988 e 1991, é considerado um ídolo no Brasil. O piloto de corrida brasileiro morreu em um acidente na Itália em 1994, aos 34 anos. Sua família está trabalhando com a FG no design e conceito por trás da torre.

As vendas da FG em 2024 saltaram 54% em relação ao ano anterior para R$ 2 bilhões, com uma margem de lucro de quase 37%, disse Graciola. A empresa é de capital fechado e foi fundada pelo pai de Jean, Francisco.

Com apenas 170 mil moradores permanentes, Balneário Camboriú tem pouca ou nenhuma indústria fora do turismo e da construção.

A FG, que recentemente criou uma empresa de consultoria para arranha-céus chamada Talls Solutions, está trabalhando com Fatih Yalniz e Harry Poulos, que estiveram envolvidos na engenharia e no design de algumas das estruturas mais altas do mundo, de acordo com a empresa.

Ela também está em negociações com operadores de hotéis e shopping centers sobre parcerias em projetos de luxo na esperança de atrair mais consumidores de alto padrão para a cidade.

“A gente está num momento muito bom com 4,5 milhões de metros quadrados para construir ainda com 40% de market share,” disse ele. “Agora a gente está olhando para cá, para essa região.”

Veja também