Uma modelo feita por inteligência artificial viralizou nas últimas semanas após enganar seguidores, que acharam se tratar de uma pessoa de carne e osso. Batizada de Aitana, a figura de cabelos rosas é uma criação de uma agência espanhola e conta com milhares de seguidores e faz parcerias com empresas, além de ter um perfil em um site adulto

Nas redes sociais, a modelo, feita para parecer uma jovem de 25 anos, acumula mais de 120 mil seguidores e tem parcerias com marcas de beleza e suplementos. No perfil pessoal, a modelo virtual se descreve como gamer, ‘fitness’ e amante de cosplay - atividade em que fãs se caracterizam de personagens fictícios. Aitana compartilha fotos sensuais e interage com fãs, que por muitas vezes parecem não saber que se trata de uma IA.

“Adoro o amor em seus olhos”, comentou um seguidor. “Comecei a suspeitar da história de que é uma IA”, afirmou outro. São frequentes os comentários que alertam os desavisados sobre a verdadeira situação de Aitana: “Muito bem projetada. A verdade é que até as interações são normais e as fotos, espontâneas. Muitos até acreditam que é humana de verdade”, escreveu uma usuária.



A agência responsável pela modelo a descreveu como “uma mulher forte e determinada, independente e generosa [...] com ousadia e autenticidade, ela enfrenta desafios e expressa sua opinião sem reservas”. O texto ainda menciona ‘humor complicado e egocentrismo’ como características que mostrariam a complexidade de Aitana.

A modelo agora também faz parte da plataforma Fanvue, um serviço de assinatura com fotos íntimas semelhante ao OnlyFans. Na descrição, Aitana diz fornecer ‘doses diárias do corpo’ e que, pela gorjeta certa, ‘qualquer coisa que excite’ os assinantes.

Além de Aitana, a The Clueless também anunciou Maia Lima, uma jovem argentina inocente, bissexual e exótica. Entre os detalhes fornecidos pela agência, estão o signo, o time esportivo e os interesses de cada modelo.

O designer e fundador da agência, Rubén Cruz, afirmou que as modelos virtuais podem ganhar até 10 mil euros por mês, embora Aitana ganhe em média cerca de 3 mil euros.

O serviço é oferecido no site da empresa, que afirma ser capaz de combinar qualquer projeto com a “modelo de IA perfeita do portfólio diversificado [...] um influenciador de moda sofisticado, um entusiasta de esportes, um artista criativo ou alguém com uma combinação única de características”.

