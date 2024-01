S&P 500 bate recorde em Wall Street

Wall Street fechou nesta sexta-feira em forte alta, com o S&P 500 batendo o recorde de 2022, impulsionado pelas ações de tecnologia, enquanto o Dow Jones também atingiu uma nova máxima histórica.

O índice S&P 500 subiu para 4.839,80 pontos (+1,23%), superando o resultado de janeiro de 2022, e o Dow Jones teve alta de 1,05%, nível mais alto desde dezembro passado.

O Nasdaq subiu 1,7%.