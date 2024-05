A- A+

Rio Grande do Sul S&P Global diz que inundações no RS podem afetar bancos locais Documento ressalta que "pode haver impactos significativos para o setor agrícola, a indústria de serviços, a propriedade privada e a infraestrutura pública"

As chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul podem provocar danos "materiais" e prejudicar a qualidade dos ativos dos bancos brasileiros, embora para as seguradoras a perspectiva seja de "perdas limitadas", afirmou a S&P Global em um relatório

No documento, a S&P ressalta que "ainda é muito cedo" para avaliar o efeito total das enchentes no Rio Grande do Sul, mas aponta que "pode haver impactos significativos para o setor agrícola, a indústria de serviços, a propriedade privada e a infraestrutura pública do Estado".

"Também esperamos riscos para empréstimos a pequenas e médias empresas, ao consumidor e em cartões de crédito", acrescentou a agência.

