S&P Global lança referência de preço para minerais críticos; EUA elogiam iniciativa

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A S&P Global anunciou a publicação de cinco relatórios preliminares com novos referenciais de preços e análises de cadeias de suprimento para minerais críticos, com o objetivo de ampliar a transparência e criar um marco consistente para que participantes do mercado avaliem oferta, demanda, custos e necessidades de investimento.



Segundo a empresa, os documentos foram divulgados para iniciar um "processo de diálogo" com produtores, processadores, consumidores, investidores e formuladores de políticas, buscando melhorar a qualidade das análises e fortalecer a compreensão sobre mercados considerados estratégicos.

De acordo com a S&P Global, os relatórios trazem uma visão independente sobre fundamentos de mercado, gargalos, custos e oportunidades para aumentar a resiliência da oferta e a transparência "fora de fontes concentradas de produção e fornecimento".



Os cinco estudos cobrem tungstênio, NdPr (neodímio e praseodímio), antimônio, gálio e germânio, com previsão de expansão para outros minerais. A S&P Global também citou contribuições de Rovjok e Project Blue.



Autoridades americanas elogiaram a iniciativa. O embaixador Jamieson Greer afirmou que os novos benchmarks de preços representam um passo importante para promover preços transparentes e baseados em mercado, o que pode apoiar decisões de investimento e contratação de longo prazo e "contrapor políticas e práticas não orientadas pelo mercado".



"A contribuição e a engenhosidade do setor privado complementam os esforços do governo Trump para construir resiliência nas cadeias de suprimento. Definir benchmarks como estes vai informar a negociação do Acordo sobre Comércio de Minerais Críticos", disse Greer, em nota, acrescentando que a medida ajudaria a "corrigir distorções" e avançar na criação de "pisos de preços ajustados na fronteira".



O Departamento do Tesouro dos EUA também afirmou que a introdução de preços de referência para gálio, germânio, tungstênio, antimônio e neodímio/praseodímio é um avanço para viabilizar maior descoberta de preços orientada por mercado.



O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse também por meio de nota, que "precificação transparente e baseada em mercado" é essencial para atrair capital privado para cadeias de suprimento "seguras, resilientes e diversificadas" e que referências confiáveis podem apoiar os esforços do governo para enfrentar distorções e reforçar objetivos econômicos e de segurança nacional.

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