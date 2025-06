A- A+

CLASSIFICAÇÃO S&P Global mantém rating do Brasil em ''BB''; perspectiva para o país permanece estável Nota foi publicada poucos dias após Moody's rebaixar visão para nota soberana do Brasil

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings reafirmou a nota soberana de crédito no Brasil em "BB" e manteve a perspectiva estável para o país. Com a notícia, o Brasil permanece dois níveis abaixo do grau de investimento.

A agência citou a questão fiscal persistente e o reforço da "forte posição externa" do país como justificativas para a nota.

A decisão vem poucos dias após a Moody's reduzir a perspectiva da nota soberana do Brasil de positiva para estável.

Segundo a agência, o Brasil deve manter um posição externa sólida, diante do forte fluxo de exportações de commodities do país e pelo fato de o real ser uma moeda altamente negociada, o que acaba diminuindo a necessidade de financiamento externo.

No entanto, a S&P contrapõe:

"Esperamos que os déficits do governo continuem elevados em meio à rigidez orçamentária generalizada, incluindo uma estrutura de gastos primários inflexível e uma alta carga de juros".

