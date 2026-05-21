S&P Global: PMI composto da zona do euro recua a 47,5 em maio, menor nível em 31 meses
Resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda marginal do indicador para 48,7 neste mês
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 48,8 em abril para 47,5 em maio, atingindo o menor nível em 31 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.
O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda marginal do indicador para 48,7 neste mês. A leitura inferior a 50 também sinaliza que a atividade econômica do bloco segue em contração.
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O PMI de serviços recuou de 47,6 para 46,4 no mesmo período, tocando o menor patamar em 63 meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de estabilidade em 47,6.
Já o PMI industrial da zona do euro diminuiu de 52,2 em abril para 51,4 em maio, o menor nível em três meses. A projeção da FactSet era de recuo para 51,8.