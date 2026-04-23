S&P Global: PMI composto da zona do euro recua a 48,6 em abril, pressionado por serviços
Resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 50,2 neste mês
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 50,7 em março para 48,6 em abril, atingindo o menor nível em 17 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 50,2 neste mês. A leitura abaixo de 50 também sinaliza contração da atividade econômica do bloco.
Apenas o PMI de serviços recuou de 50,2 para 47,4 no mesmo período, tocando o menor patamar em 62 meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de declínio a 49,6.
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O PMI industrial da zona do euro, por outro lado, subiu de 51,6 em março para 52,2 em abril, alcançando o maior nível em 47 meses. A projeção da FactSet era de baixa a 51.