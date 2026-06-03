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Índice de Gerentes de Compras

S&P Global: PMI de serviços da zona do euro avança a 47,7 em maio e supera prévia

Números abaixo de 50 indicam contração econômica

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S&P Global: PMI de serviços da zona do euro avança a 47,7 em maio e supera préviaS&P Global: PMI de serviços da zona do euro avança a 47,7 em maio e supera prévia - Foto: Pixabay/Reprodução

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu marginalmente entre abril e maio, de 47,6 para 47,7, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta (3) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de maio ficou acima da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 46,4.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, caiu de 48,8 para 48,5 no mesmo período, atingindo o menor nível em 18 meses, mas também superou o cálculo inicial, de 47,5.

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Números abaixo de 50 indicam contração econômica.

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