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Mercado Financeiro S&P Global: PMI de serviços da zona do euro cai a 47,6 em abril, mas supera prévia Leitura definitiva do mês, porém, ficou ligeiramente acima da estimativa preliminar, de 47,4

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 50,2 em março para 47,6 em abril, atingindo o menor nível em 62 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 6, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de abril, porém, ficou ligeiramente acima da estimativa preliminar, de 47,4.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, recuou de 50,7 para 48,8 no mesmo período, tocando o menor patamar em 17 meses, mas também superou o cálculo inicial, de 48,6.

Números abaixo de 50 indicam que a atividade econômica da zona do euro se contraiu no mês passado.



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