A- A+

Índice de Gerentes de Compras S&P Global: PMI de serviços da zona do euro cai a 50,2 em março, mas supera prévia Apesar das quedas, os números superiores a 50 indicam expansão da atividade econômica

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 51,9 em fevereiro para 50,2 em março, atingindo o menor nível em dez meses, segundo pesquisa final divulgada nesta terça, 7, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de março, porém, ficou ligeiramente acima da estimativa preliminar, de 50,1.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, recuou de 51,9 para 50,7 no mesmo período, tocando o menor patamar em nove meses, mas também superou o cálculo inicial, de 50,5.

Apesar das quedas, os números superiores a 50 indicam expansão da atividade econômica, ainda que em ritmo mais lento.

Veja também