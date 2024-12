A- A+

MÉXICO S&P reitera rating BBB do México; perspectiva segue estável A perspectiva seguiu estável por incorporar as expectativas de medidas de política monetárias prudentes

A S&P Global manteve o rating do México e afirmou a perspectiva estável, ao levar em conta o compromisso da administração de Claudia Sheinbaum de reduzir o déficit fiscal do país e estabilizar as finanças públicas e o peso da dívida.

O rating em moeda estrangeira de longo prazo do México seguiu em 'BBB'. A perspectiva foi mantida estável.

Em relatório divulgado nesta sexta-feira, a agência de avaliação de risco de crédito ponderou que possíveis disputas entre o México e os EUA sobre comércio, imigração, e outros assuntos serão provavelmente geridos de uma forma pragmática que sustente a estabilidade econômica.

A perspectiva seguiu estável por incorporar as expectativas de medidas de política monetárias prudentes e um regresso a déficits orçamentários baixos que estabilizem as finanças públicas e mantenham a sólida posição externa do México.



