Seplag debate avanços para segmento para segmento do Programa Chapéu de Palha

A equipe da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco (Seplag-PE) se reuniu, nesta quinta-feira (29), na sede da Seplag, com o superintendente federal da Pesca e Aquicultura em Pernambuco, Zé de Irmã Teca. No encontro, foram debatidas as reivindicações das pescadoras e pescadores artesanais sobre o segmento voltado para esses trabalhadores no Programa Chapéu de Palha.

“Tivemos a oportunidade de reforçar o alinhamento institucional com o Governo Federal. Nos foram apresentadas propostas de revisitar a legislação e as portarias sobre o programa, que são temas que já estamos com estudos de viabilidade internamente no governo e que avançaremos nesse sentido”, afirmou a secretária-executiva de Desenvolvimento Regional e Captação, Maria Fernanda Ribeiro.

A reunião contou também com a participação da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas. E foram abordados possíveis avanços para ampliar o programa, que é coordenado pela Seplag, beneficiando ainda mais pessoas. Atualmente, o segmento da Pesca Artesanal do Chapéu de Palha beneficia 5.518 pernambucanos, em 58 municípios, com cinco parcelas de R$ 387,94 pagas em quatro meses.

“Discutimos as demandas dos pescadores artesanais de Pernambuco. Estamos fazendo um realinhamento, uma reconstrução dentro da perspectiva daquilo que eles acham que os atenderiam melhor. E o Governo do Estado, com a sensibilidade e o olhar que tem para essa classe, recebendo todas as propostas que conseguimos colher junto às colônias de pescadores, associações e instituições representativas para que dentro dessa ouvida a gente possa fazer os ajustes necessários em programas sociais que estão efetivamente sendo executados, mas que existem algumas situações pontuais em que a gente pode fazer um aperfeiçoamento e atender na ponta a perspectiva dessa classe, que é tão importante e tão cara para a atividade econômica e socialmente falando. Dentro desse contexto, a gente sai muito animado para os futuros resultados”, disse o superintendente federal do Ministério da Pesca e Aquicultura.

