educação Seplag-PE lança Painel da Equidade Socioeconômica e Racial para apoiar redes municipais Plataforma digital propõe a diminuição das desigualdades no ambiente escolar, e o aumento dos investimentos educacionais

A Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco (Seplag-PE), por meio do Núcleo de Gestão para Resultados na Educação, lançou, nesta quarta-feira (22), o Painel da Equidade Socioeconômica e Racial. Essa é uma ferramenta digital, que pode ser acessada através de link,voltada para apoiar as redes municipais de ensino na redução das desigualdades raciais e socioeconômicas.

O painel utiliza dados do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (Saepe) para detalhar o desempenho de cada escola, com foco em dois grupos prioritários: estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) e alunos de nível socioeconômico mais baixo (NSE). O desempenho é medido pelo percentual de estudantes que alcançam o nível adequado de proficiência exigido pela avaliação.

“O objetivo é dar às redes municipais instrumentos para compreender seus desafios, planejar com base em evidências e reduzir desigualdades. Além disso, a ferramenta apoia os municípios em ações que garantem o recebimento dos recursos do Fundeb relativos aos resultados”, destacou Eduardo Nascimento, gerente-geral de Gestão para Resultados na Educação da Seplag-PE.

Em uma pesquisa divulgada este ano, nomeada como “Determinantes sociais das desigualdades étnico-raciais na Educação Básica de Pernambuco”, que analisou o desempenho escolar de alunos do ensino fundamental e médio das redes públicas do estado, entre 2010 e 2019, revelou que, nos municípios mais pobres, que abrigam alunos de maioria negra, as escolas enfrentam maiores desafios estruturais e pedagógicos.

O estudo se baseou nos microdados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (Saepe), além do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), avaliando que as desigualdades raciais promovem falhas na articulação educacional nas escolas.

A Seplag-PE diz que a iniciativa do Portal da Equidade é estratégica, pois a redução das desigualdades está ligada ao recebimento do Valor Anual por Aluno Resultado (VAAR), complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) concedida a redes com resultados educacionais expressivos, servindo como investimento em ações estruturais e pedagógicas nas redes de ensino.

