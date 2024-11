A- A+

PESQUISA Serasa: 29% dos inadimplentes apostaram para ganhar dinheiro rápido e 27%, para ter renda extra Foram ouvidos para o levantamento 4.463 consumidores de todas as regiões do País acima de 18 anos e que constam na base cadastral da Serasa

A pesquisa "Bets e inadimplentes: A relação dos inadimplentes com apostas no Brasil", feita pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, revela que, dos 46% dos entrevistados inadimplentes que já apostaram pelo menos uma vez na vida, o principal motivo que os atrai para essa atividade é a tentativa de ganhar um dinheiro rápido para comprar ou pagar algo que precisava (29%).



Na sequência, aparecem ter uma renda extra (27%) e se divertir (18%).

Foram ouvidos para o levantamento 4.463 consumidores de todas as regiões do País acima de 18 anos e que constam na base cadastral da Serasa. O período de coleta foi de 12 a 18 de outubro. A margem de erro do estudo é de 1,4 ponto porcentual e o intervalo de confiança é de 95%.

"Essas respostas dos entrevistados têm uma relação com a falta de, por exemplo, uma educação financeira na vida do brasileiro, que não é um tema que está presente na grade de ensino público e, muitas vezes, nem na escola particular", diz o especialista em educação financeira da Serasa, Thiago Ramos.

Ele ressalta ainda que a educação financeira é um tabu entre famílias e até casais, sendo uma conversa secundária, o que se reflete nos dados das principais motivações das apostas, com os consumidores priorizando elas como uma renda extra ou um meio rápido de ganhar dinheiro, em vez de "puramente uma forma de diversão".

Segundo a pesquisa da Serasa, 28% dos entrevistados não têm medo de se viciar em apostas e acabar perdendo dinheiro. Além disso, apenas 7% dos consumidores afirmaram ver as apostas como a única perspectiva de mudança de vida.



Veja também

Fraude Procon-PE encontra variação de até 150% nos preços de produtos em pesquisa pré-Black Friday