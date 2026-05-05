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BRASIL Serasa anuncia plataforma de renegociação de dívidas com Desenrola 2.0, em parceria com bancos Canal já conta com 7,7 milhões de ofertas do novo programa, com participação de oito instiuições financeiras

A Serasa anunciou, nesta terça-feira, que terá plataforma voltada para renegociação de dívidas no Novo Desenrola Brasil. Até o momento, a inciativa já tem parceria com oito bancos, que vão oferecer pelo menos 7,7 milhões de ofertas no ecossistema.



Entre os bancos participantes estão Santander, Itaú, Bradesco, Nubank, Banco Pan, Bmg, BV e Neon.





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